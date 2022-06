Gravid 19-årig skal sendes til Syrien - nu får hun støtte fra byrådet

I brevet skriver byrådspolitikerne, at det er "helt uretfærdigt", at Mariam Abdul Karim står til at blive splittet fra sin familie.

"Hun har gjort alt det, som vi politisk ønsker; været aktiv i skolen, lært dansk, engageret sig i lokalområdet og var indtil sagen rullede, i gang med at uddannelse sig, som Social- og Sundhedsassistent," skriver de.

De anerkender samtidig, at lovgivning ikke skal baseres på enkeltsager, og at Mariam Abdul Karims muligheder for at klage over afgørelsen virker udtømt. Alligevel mener de, at der skal ændres noget, for hun er ikke alene i sin situation.

"Vi kan ikke forestille os, at det er ambitionen fra lovgiverside, at unge syriske kvinder, der har taget alle vores værdier til sig og lært om ligestilling og demokrati, nu skal havne på et udrejsecenter på ubestemt tid. Hendes hjem er ikke i Syrien, men hos hendes familie i Danmark. En familie, hvor alle i øvrigt er i job eller under uddannelse," skriver politikerne, der slutter brevet af med en kraftig opfordring om at gøre op med den aktuelle praksis på området.



"Lovgivning skal beskytte mennesker ikke splitte familier ad," slutter brevet til ministeren.

- Det er ikke humant

Til TV2 ØSTJYLLAND fortæller Rune Kristensen (S), at han tog initiativ til brevet og spurgte kolleger i byrådet.

- Vi synes, at den humanistiske tilgang er gået helt skævt, siger han.

Rune Kristensen håber, at hendes sag kan blive taget op igen, men ved også godt, at det langt fra er sikkert.

- Vi skriver til ministeren - og jeg ved godt, det er et ringe håb - men vi kan ikke bare sidde og se på, at et ungt menneskes live bliver ødelagt på et udrejsecenter. Det er ikke en måde at behandle mennesker på, siger han.