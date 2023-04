Gratis siden 1993: Nu vil de have pensionister til at betale

- Der mangler jo ikke noget, når de kommer gående med deres udstyr. Der er for flere tusinde kroner, siger Max Thomsen, som er næstformand i Ferskvandsfiskeriforeningen. Foreningen vil have fiskeriminister Jacob Jensen (V) til at lave fiskeriloven om, så pensionister også skal betale for et lystfiskertegn. Hvis man i Danmark fisker med stang, så er man lystfisker. Derfor skal man også have et lystfiskertegn, som koster 185 kroner om året. Undtaget er personer under 18 år og pensionister.

- Nu mangler der penge i fisketegnsmidlerne, og så mener vi, der er god grund til at komme med forslaget, at pensionisterne skal betale ligesom alle andre, siger Max Thomsen.



quote Pensionister i dag er jo ikke så fattige, så de par hundrede kroner om året, får de nok råd til, når man ser på, hvad de bruger i udstyr Max Thomsen, næstformand, Ferskvandsfiskeriforeningen

Foreningen repræsenterer lystfiskere, lodsejere, ferskvandsfiskere og enkelte dambrugere. De har skrevet et brev til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V). - Pensionister i dag er jo ikke så fattige, så de par hundrede kroner om året får de nok råd til, når man ser på, hvad de bruger i udstyr. Og de har deres tid til rådighed og kan fiske stort set, når de vil, siger Max Thomsen til TV2 Østjylland. Ifølge Max Thomsen har det været diskuteret i årevis, hvorfor pensionister ikke betaler til fisketegn, når man som jæger eller fritidsfisker stadig skal betale for jagttegn og fritidsfiskertegn, selvom man bliver pensionist. - Jeg håber, politikerne virkelig hanker op i sig selv nu, og får det trukket igennem, da der skal bruges flere penge. For ellers kan det være, at staten skal til at betale noget ekstra, siger Max Thomsen. Ifølge foreningen er medlemmerne af §7 udvalget, som varetager fisketegnsmidlerne, enige om forslaget.



To typer fisketegn: Lystfisker Hvis du fisker med lette håndredskaber, skal du have lystfiskertegn. Håndredskaber er f.eks. fiskestang, pilk og harpun - redskaber som du fisker aktivt med. Hvem skal ikke have lystfiskertegn? Personer under 18 år

Personer der har opnået ret til folkepension

Fritidsfiskere som har et gyldigt fritidsfiskertegn

Ejeren og resten af husstanden af den grund, der ligger nærmest ved det ferskvand , der bliver fisket i.

Lystfiskere der fisker i "put and take" søer (ørredssøer). Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse. Lystfiskertegn kan købes til én dag, én uge eller ét år. Et lystfiskertegn koster 185,- for et år. Nogle steder er et lystfiskertegn ikke nok, her skal man også tilkøbe et fiskekort. (Se mere på fiskekort.dk) Fritidsfisker Hvis du fisker med redskaber som fx garn, ruser og kroge, skal du have fritidsfiskertegn. Redskaberne fisker passivt, uden at du behøver at være til stede.



For at være fritidsfisker skal du: Være fyldt 12 år (der er ingen øvre aldersgrænse)

Have fast bopæl i Danmark, medmindre du kommer fra et EU-land, Island eller Norge og har en nærmere tilknytning til Danmark, for eksempel på grund af arbejde her i landet. Du skal have fritidsfiskertegn, selvom du har opnået ret til folkepension.



Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har samme adresse. Et fritidsfiskertegn koster 300,- om året. Kilde: fisketegn.dk og Fiskeristyrelsen arrow-down

quote Vi har en ordning, som bliver udhulet og det er klart, det sætter jo en begrænsning på de aktiviteter, der er under fiskeplejen Anders Koed, vicedirektør, DTU Aqua

- Ordning bliver udhulet Pengene fra fisketegnsmidlerne går til fiskepleje i naturen. Siden 2012 har indbetalingerne været faldende, men i 2021 steg de markant – formentlig på grund af at Corona fik flere til at fiske. - Vi har en ordning, som bliver udhulet, og det er klart, det sætter jo en begrænsning på de aktiviteter, der er under fiskeplejen, siger vicedirektør i DTU Aqua og sektionsleder for ferskvandsfiskeri og økologi, Anders Koed. DTU Aqua står for fiskeplejen, og her oplever man stigende udgifter til blandt andet fisk. Derfor vil det lune, hvis der kom flere midler, men der kommer ikke flere penge, end det der bliver indbetalt til fisketegnsmidlerne. - Til det her arbejde er der afsat 41 millioner kroner på finansloven. I og med det er en brugerbetalt ordning, så allokeres der ikke flere penge, end der er indtægter, siger Anders Koed til TV2 Østjylland.

- Vil indbringe flere millioner kroner Indtægterne på solgte lystfiskertegn ligger på omkring 30 millioner kroner om året. Hvor meget det vil indbringe, hvis pensionister skulle til at betale for fisketegn, kan Ferskvandsforeningen kun gætte på. - Det er jo lidt svært at vide, for det er der ikke nogen opgørelser over. Men med de beregninger, vi har prøvet at lave, så kan det godt løbe op i flere millioner ekstra, siger Max Thomsen. I har skrevet 6-8 millioner kroner i brevet til ministeren? - Ja, det er måske lidt optimistisk, men der vil i hvert fald komme adskillige penge ind, for der kommer jo også flere og flere pensionister, siger han. Seks til otte millioner er deres bud. Vil det gøre nogen forskel i det store billede? - Ja, det vil gøre en kæmpe forskel. Når alle faste udgifter er betalt, så er der ikke mere end 5-10 millioner tilbage til den del, vi har til at lave bestandsfremmende undersøgelser for. Det er klart, det ville gøre en kæmpe forskel for os, siger vicedirektør i DTU Aqua, Anders Koed.

quote Det er urimeligt, man laver den her, og så er jeg bange for, det går hen og bliver en glidebane Klaus Frank, formand, Seniorfisk, Silkeborg Fiskeriforening

- De har taget nok hos de svage grupper Silkeborg Fiskeriforening er en af Danmarks største med omkring 2200 medlemmer. I vinterhalvåret holder de ældre lystfiskere Seniorfisk, hvor de mødes én gang om måneden. Her får de et rundstykke og en lille skarp, og så bliver der snakket fiskeri – nu også om forslaget om, at de skal til at betale for deres fisketegn. - Det er urimeligt, man laver den her, og så er jeg bange for, det går hen og bliver en glidebane. Så siger de, de her pensionister kan godt slippe lidt mere, siger formand for Seniorfisk, Klaus Frank.

Alle deltagerne til Seniorfisk med labben oppe er imod forslaget.

Alle de andre til Seniorfisk denne onsdag er enige. - Det er sådan lidt salamitaktikken. Du tager lidt mere og lidt mere og lidt mere. Og hvor er det nemmest at tage – ved pensionister og andre svage grupper, siger Ole Hanelius på 66 år, som stadig vil betale, selvom han næste år bliver pensionist. For dem handler det ikke om beløbets størrelse, men mere princippet i det. - Det er ikke fordi, jeg ikke kan se fornuften i det, men jeg synes, det er en forkert måde at gøre det på, siger Klaus Frank. Hos Ferskvandsfiskeriforeningen havde de også forventet, at der ville komme kritik på grund af forslaget. - Det er jo sådan, at hver gang man skal betale noget, så vil der altid være nogen, der brokker sig. Jeg synes, de skal tænke sig om og tænke på, at de er med til at bidrage. For de penge, der kommer ind her, bliver brugt på naturen, siger næstformand i Ferskvandsfiskeriforeningen, Max Thomsen.

quote Jeg deler helt generelt deres ønske om at skabe bedre rammer for lystfiskeriet i Danmark. Jeg mener dog ikke, at det skal være på bekostning af pensionisternes mulighed for at nyde deres otium Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Venstre