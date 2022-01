Godt tilbud: Tøm storcenter helt gratis

Derfor skal ophørsudsalget også ses som en slags undskyldning til silkeborggenserne.

- Vi prøver også at gøre noget godt for byen og ikke bare komme ind som nogle investorer, der kun tænker på os selv. Det skal også ses som en måde at give tilbage på, siger Lars Thesmer Sørensen.



For at få fat i nogle af tingene skal man senest den 30. januar 2022 have sendt en ansøgning. To til fire uger herefter vil man kunne forvente en tilbagemelding på, hvilke artikler man har fået tildelt.

Find ansøgningsskemaet og kataloget her.