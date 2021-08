Godt nyt: Flere årgange er tilbage på nedlukket skole

Det bekræfter skoleleder Lone Stig Andersen tirsdag morgen over for TV2 Østjylland.

- Vi fik rådgivning i går fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og de har vurderet, at vi faktisk må lukke op for nogle årgange på skolen i dag, så det er rigtig dejligt, siger skolelederen.

Fem klassetrin er tilbage i dag

Konkret betyder det, at 0., 1., 6., 7. og 9. årgang i dag er mødt ind til undervisning. De øvrige årgange fjernundervises derhjemme. En praksis som skolen i det seneste skoleår fik øvet sig en del i.

Lone Stig Andersen er fortrøstningsfuld, når hun ser frem mod de kommende dage.

- Vi ser stadig situationen an dag for dag, men jeg håber, det begynder at lysne igen nu, siger hun.