Glade medlemmer strømmer til fitnesscenter - alle restriktioner bliver overholdt

Her har indehaveren taget alle de tunge vægte udenfor, sat et hegn op, og så kan de fitnessglade ellers få lov til at give den gas – alt imens alle corona-restriktionerne bliver overholdt.

- Vi har gjort det sådan, at mellem hver maskine er der to meters afstand, og vi har været i samråd med politiet, og de kører forbi dagligt, og der har ikke været noget, siger indehaver af Fitness Performance Bjørn Skovgaard Lerche til TV2 ØSTJYLLAND.

Folk strømmer til

Den alternative løsning lader til at falde i god jord hos de trænende.