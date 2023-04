Gigantiske Lego-bygninger bliver vist frem

Lego er bestemt ikke kun for børn. Det blev i dag tydeligt, da en forening af voksne Lego-entusiaster præsenterede deres ypperste klods-kreationer i Silkeborg.

Det tog 4000 Lego-dele og en arbejdstid på cirka 100 timer at bygge Himmelbjerget.

Manden bag er ikke helt ung længere. Men det har ikke afskrækket ham fra at bygge med Lego.

- Det er dejligt afstressende, når man kommer hjem efter en lang arbejdsdag, hvor man har siddet ved en computerskærm hele dagen. Det kan jeg godt lide, siger Ole Nielsen.

Stor interesse

Et andet sted stod Marselisborg Slot. Det krævede 18.000 dele og hele 250 timers arbejdsindsats.



Det skabte interesse fra flere af dagens tilskuere.

- Det er fedt, at der er nogen, der har den passion for det og bruger så meget tid og energi på at bygge, siger Emil Jørgensen, der var mødt op med sin søn.