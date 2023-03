Genkender ikke unges opråb om manglende tilbud

Hun fortæller, at det skyldes, at den gruppe de mødes, er i alderen 13 til 21 år, og at de typisk mødes om aftenen fra klokken 19 til 22.

Mathilde Asp og gruppen af unge der har oplevet at blive smidt væk fra parkeringspladsen af politiet fortæller, at det ikke er dem der har haft en utryghedsskabende adfærd.

- Det er ikke min oplevelse, at der har været problemer med de unge i Kjellerup, og at politiet har ligget og kørt i pendulfart til Kjellerup, siger Morten Hæk (C).

Morten Hæk (C) kan dog ikke genkende de unges problem. Han er formand for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og næstformand i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

Gruppen af unge mødes ofte foran Rema 1000 Kjellerup, og fortæller at de flere gange har oplevet at blive smidt væk af politiet.

- Vi er ikke interesseret i, at der hænger unge mennesker på parkeringspladser. Derfor vil vi gerne finde en løsning, for de her unge mennesker, hvis det kan lade sig gøre.

At der ikke er nogle tilbud til de unge i Kjellerup, er Morten Hæk (C) dog ikke enig i.

I Kjellerup er der et tilbud til de unge hver onsdag, som hedder Ungezonen. Det er forældredrevet, men er kun for 7. til 9. klasse, og denne gruppe af unge falder derfor udenfor.

Louise Jensen tilbød allerede dagen efter de unges opråb, at de kunne få lov at opholde sig i hendes garage.

Lokale lavede tilbud

Louise Jensen fra Kjellerup lyttede til de unges opråb på Facebook og reagerede hurtigt. Hun har som privatperson tilbudt, at de unge kan opholde sig i hendes garage, og det gør hun glædeligt.

Men hun forstår ikke, at det er hende, der er nødt til at tilbyde de unge hjælp.

- Jeg synes det er kommunens ansvar, at de unge har et sted at være. Jeg synes, kommunen skal sætte noget til rådighed for de unge, siger Louise Jensen.

Udvalgsformand Morten Hæk er positivt stemt for den frivillighed, de unge er blevet mødt med i Kjellerup.

- Det er godt, at der er frivillige der byder sig ind og giver de unge mennesker et sted, hvor de kan være lidt i fred udenfor gadelampernes skær, det synes jeg er en rigtig god idé, siger Morten Hæk (C)

Foreløbigt ser udvalgsformanden positivt på det frivillige tiltag, Louise Jensen er kommet med.



Han oplyser, at de vil kigge ind i at lave et tilbud, men at det er vigtigt for kommunen, at det går ordentligt for sig.

- Hvis man kan finde et sted, hvor de unge kan sidde og hygge sig, uden de unge generer nogen, så er det absolut interessant, men vi som kommune skal sikre os, at det foregår på en ordentlig måde, siger Morten Hæk (C).

Det ligger dog fast for Morten Hæk (C), at lokaler hvor der kan være fester med alkohol for unge i aldersgruppen 13-21 år selvfølgelig ikke kan komme på tale, men det er heller ikke det Mathilde Asp og de andre unge fra Kjellerup har ytret ønske om.