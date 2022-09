'Fuldstændig hul i hovedet': Fliser til fortov bruges nu andre steder

Han og de øvrige medlemmer i udvalget er angiveligt blevet præsenteret for et sparekatalog, hvor de ikke havde muligheder for eksempelvis at sige nej til at stoppe fortovsarbejdet i Salten.

- Det er faktisk ikke sådan, at kommunen reelt ikke har pengene, men i vores udvalg får vi ikke lov til at bruge flere, forklarede politikeren.