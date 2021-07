Fuglsang i tårer efter OL-løb: Jeg har haft det så dårligt

I sidste weekend blev han syg før sidste etape af Tour de France, og siden har det været et kapløb med tiden for at blive klar til OL-løbet på den anden side af jorden.

- For to dage siden troede jeg ikke, at jeg ville starte i dag (lørdag, red.), fordi jeg har haft det så dårligt siden Touren. Det har været en lang vej. Det har været hårdt.

- Jeg er bare smadret, og jeg gav den alt, hvad jeg havde, fordi jeg bare ville det her.

- Når du ligger med diarré i seks dage og må stå af inden Paris, fordi du ikke kunne køre... jeg har maksimum trænet i to timer, hvor jeg følte mig ad helvede til, siger Jakob Fuglsang.

Måtte slippe taget ti kilometer før mål

Der har været en del skepsis omkring den danske OL-kaptajns form siden hans skuffende indsats i Tour de France, hvor han selv udtrykte frustration over sin manglende evne til at presse sig selv.