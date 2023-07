Fremmed ringede på hos Mona: - Betal 8000, eller du dør

Et kvarters tid senere ringede det på igen. Men da Mona Jensen åbnede døren, stod der ikke nogen udenfor. Hun spurgte, om der var nogen og kiggede sig omkring. Så råbte den unge, at hun skulle kigge ned.

Han havde en kasket på og jakken lynet op over munden, fortæller hun.

Hun går altid sent i seng, så hun var stadig oppe og gik ud og åbnede døren. Her stod en ung, fremmed mand og spurgte om noget med en adresse. Hun forstod ikke rigtigt, hvad han ville, men sagde, at hun ikke vidste, hvor den pågældende adresse var.

- Der lå sådan et stykke pap på dørmåtten, hvor der stod, at jeg skulle betale 8000 kroner, og ellers ville jeg dø. Jeg har aldrig oplevet noget lignende før. Men altså, jeg har jo slet ikke 8000, selv hvis jeg gik i banken og hævede alt. Det var meget træls og mærkeligt, siger Mona Jensen.

Har taget forholdsregler

Hun kontaktede efterfølgende politiet. Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at de har fået en anmeldelse, som indtil videre er kategoriseret som et mistænkeligt forhold.

Det mystiske besøg skete lørdag den 8. juli. Og siden har Mona Jensen været ret påvirket af episoden. Hun er begyndt at rulle gardinerne for om aftenen, og hendes børn har hjulpet hende med at få en kædelås på døren.

- Jeg blev ikke bange, da jeg så sedlen. Men jeg har før lidt af angst, og det hele kommer bare væltende nu. Det er ikke sjovt, siger hun.

Hun har også aftalt med sine børn, at hun fremover ikke åbner døren, hvis det ringer på efter klokken 21.

Hendes søn, Charlie Jensen, er ærgerlig over, at hans mor blev udsat for den episode.

- Hun er blevet forskrækket over det. Selvom det første, hun sagde til mig i telefonen, var, at der var stavefejl på sedlen, fortæller han.