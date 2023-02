Fremmed hund hoppede ind til Alba - nu frygter Mette hvalpe

I situationen var hun så befippet og mere optaget af at få skilt hundene ad og kvinden ud af sin gårdsplads, end at få kvindens navn.

Letsindigt?

I kommentarerne er der både for og imod. Mange af dem, der blander sig i debatten, mener, at det er Mettes ansvar.

Blandt andet skriver en bruger: "Det er måske lidt letsindigt at have en hunhund i løbetid til at gå uden opsyn i en have kun afskærmet af et hegn."

- Jeg kan slet ikke se, at det er min skyld, men det er der så nogle, der synes. Kvinden sagde selv, at han var hoppet over hegnet, og jeg gentog flere gange, at jeg ikke var tilfreds, men hun siger bare, at "der jo ikke er sket noget", siger hun.