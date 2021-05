Forud for aftenens corona-demonstration: Borgere og butiksejere er bekymrede

Alligevel vækker aftenens demonstration bekymring blandt borgere og butiksejere i byen.

- Det er ikke noget, vi er vant til her i Silkeborg, og det er nok heller ikke noget, vi har et ønske om at have, siger Frank Borch-Olsen, der er formand for HandelSilkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet er ikke bekymret

Det er ikke første gang, at gruppen demonstrerer mod coronarestriktionerne i de østjyske gader. Lørdag d. 3 april demonstrerede de i Aarhus, og her blev der både affyret kanonslag og en kvindelig deltager måtte en tur på skadestuen.

- Jeg synes da, at det er utrygt. Jeg frygter mest, at man går ind og smadrer noget i vores midtby, siger Susanne Bødker fra Silkeborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Til aftenens demonstration vil nogle af deltagerne komme i busser fra Sjælland og Fyn.