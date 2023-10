Forsyningsselskab frikendt i sag om milliontab

I længere tid er det kommunalt ejede Silkeborg Forsyning blevet undersøgt for sin rolle i, at 70 millioner kroner er blevet tabt.

Silkeborg Forsyning og andre fjernvarmeselskaber, under navnet Dansk Kraftvarme Kapacitet, spekulerede forud for energikrisen i, at elprisen ville forblive lav, men blev ramt af store tab, da energipriserne eksploderede i 2021.

Det fik flere politikere i Silkeborg til at stille sig kritiske over for forsyningens ageren og kræve, at det blev belyst, hvordan de 53.000 borgeres 70 millioner kroner er mistet.

Det er nu resulteret i en uvildig advokatundersøgelse fra Hjulmand Kaptain, og her bliver Silkeborg Forsyning frikendt.

"Jeg vurderer ikke, at der er ledelsesansvar i forbindelse med, at Silkeborg Varme A/S indtrådte i eller afgav bud til DKVK (Dansk Kraftvarme Kapacitet, red.). Dette gælder i forhold til alle involverede, det vil sige nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, nuværende eller tidligere direktør, medarbejdere og revisor.

Jeg finder, at begge direktører har handlet kritisabelt ved ikke at have sikret sig dokumentation for, at bestyrelsen accepterede den særlige risiko, selskabet påtog sig ved at deltage i DKVK, men at dette ikke i sig selv kan begrunde et erstatningsansvar, også fordi der foreligger formildende omstændigheder i sagen," skriver firmaet i sin indledende konklusion, som Silkeborg Forsyning har offentliggjort på sin hjemmeside.