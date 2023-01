Forsamlingshus til salg: - Prisen er ikke afskrækkende

Hvad det præcis betyder i ejendomsmægler-lingo skal vi ikke gøre os kloge på, men Per Møller Jensen erkender også, at en del af den interesse, der har været for huset, igen er forduftet.

- Mange er henvendelserne er nok også... jeg vil ikke sige useriøse, men når folk ser det, så finder de ud af, at man måske ikke kan bruge det til dét, man havde troet, forklarer han.

Kræver ombygning

Udfordringen er, at det ifølge ejendomsmægleren vil kræve en større ombygning, hvis man for eksempel ønsker at lave kontorer, privat børnehave eller andet i den stil. Desuden vil det kræve en ansøgning til Silkeborg Kommune at få lov at ændre anvendelsen af bygningen, hvilket godt kan tage noget tid.

- Men der kan jo blive boliger på stedet, siger Per Møller Jensen.

Ifølge ham er der endnu en udfordring, hvis man gerne vil købe boligen.

- De interesserede må også se i øjnene, at det kan være ekstremt svært at opnå finansiering til sådan et køb, fordi det er sådan en atypisk bygning. Så selvom selve prisen ikke er afskrækkende, kan det godt blive svært.