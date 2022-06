Forældre raser: Pasningsordning lukket med én dags varsel

Ingen dispensation

- Det vil være så nemt for dem at placere to pavilloner ude bagved. Det vil ikke tage mere end en halv dag at få flyttet diverse legetøj og så videre med, så vi kunne fortsætte mere eller mindre den hverdag, vi er vant til, siger han.



Men det er kommunen ikke med på, fordi den har nemlig også fundet ud af, at der i lokalplanen slet ikke er grundlag for, at der kan passes børn i området. Det er på trods af, at der lige i nærheden drives kommunal børnpasning. Det tilbud har fået dispensation til at passe børn, men den dispensation kan kommunen ikke give til private tilbud.

- Det skriger til himlen, at de ikke har styr på de interne processer. Når de har lavet fejlen, så må de også gøre noget ved det, også i forhold til, hvad der er bedst for børnene, siger Henrik Christiansen.