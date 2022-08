Første skoledag for både skole og elever

I dag er første skoledag for rigtig mange børn her i Østjylland. Og for et stigende antal børn foregår det IKKE på en folkeskole. Der er nemlig gennem mange år sket en stor stigning i antallet af danske skoleelever, der vælger en privat- eller friskole i stedet, viser tal fra Arbejdernes Erhvervsråd. Og nu skal vi til Silkeborg, hvor en helt ny friskole åbner i dag. Her var det i 2020 lidt mere end hver tiende af kommunens børn og unge, der gik på en privat- eller friskole.