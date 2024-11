Fodboldboss svarer Simon Kvamm igen

- Simon, som jeg kender godt, et super eksempel på en, der er meget følelsesmæssigt investeret. Jeg ved, hans gode ven Brian Lykke siger, at han ikke gider at se fodbold sammen med Simon, fordi det er helt umuligt, hvis det ikke går, som han regner med.Der

Ikke alle er lige begejstrede for, at Silkeborg IF tirsdag har overdraget 80 procent af aktierne i selskabet bag fodboldklubben til amerikanske Trivela Group.

- Jeg kan også bringe et Simon Kvamm-citat fra en sms, han sendte til mig, da Kent Nielsen havde været her tre-fire kampe, og det ikke var gået så godt: ”Hvad er der galt med ham Kent Nielsen? Duer han overhovedet ikke?”.

- Han er prototypen på en, der er meget følelsesladet. Jeg forstår godt alt det der, men der er bare ikke nogen af dem med mange meninger og følelser, der tilbyder at løfte den her ejersituation. Der skal rigtig meget kapital til i dag, og det håber jeg også, at Simon, som godt ved, hvad en krone er, vil have forståelse for, siger Kent Madsen.

Ingen grund til bekymring

Salget er endnu ikke en realitet. Det skal således godkendes på en ekstraordinær generalforsamling 11. december.

Alligevel har Kent Madsen lagt mærke til bekymringen – blandt andet fra Simon Kvamm – men han mener, at folk skal slå koldt vand i blodet.

- Jeg tror ikke, at jeg kan tage bekymringen fra ham. Det er en del af at være fan.

- Men som jeg siger til de andre fans: "Gi' os nu lige en chance." Det er jo ikke for sjov, vi gør det her. Os, der sidder med nøglerne til butikken, kommer til at gøre maksimalt for, at det her også bliver en succes i det nye ejerskab, siger direktøren.