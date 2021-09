Flertal vil have ny naturpark: Venstre stemmer hælene i

Som landmand med 250 malkekøer gående hjemme på gården mellem Ans og Kjellerup er hun stærkt kritisk over for en natur-nationalpark, og især hvis det indebærer indhegnet natur med udsatte dyr, gjorde hun klart, da hun var direkte igennem på TV2 Østjylland mandag aften.

- Med de eksempler, vi har set hidtil med natur-nationalparker, har vi ikke set ret meget positivt. Og så må jeg bare sige, at når man som professionel landmand har dyr på græs og i indhegninger, er der strenge restriktioner. Der skal være dagligt opsyn med dyrene, de skal have direkte adgang til vand og foder, og fra den 1. november skal de have læskure at gå ind i, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan ikke se, hvorfor staten skal have andre forhold til de her dyr, og så længe jeg ikke ved, hvordan de her dyr får det, så kommer jeg simpelthen ikke til at stemme for det her, siger Susanne Jacobsen, og skærper tonen:

Hun er stærkt kritisk over for idéen om at sætte kvæg og heste ud som vilde dyr, og at de selv skal finde føde om vinteren, understreger Susanne Jacobsen.