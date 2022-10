Flere evakuerede beboere bliver nu eskorteret hjem

Der er nu godt nyt til de mange beboere på Lupinvej, der ikke har kunnet kommet ind i deres lejligheder på grund af politiets store anholdelsesaktion.

Alle på nær beboerne i to opgange bliver nu eskorteret hjem af politiet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

- De fleste beboere på Lupinvej kan i løbet af aftenen få lov at komme hjem i deres lejligheder. De pågældende vil blive eskorteret til deres boliger af vores betjente på stedet, mens vi arbejder på at finde alternative overnatningsmuligheder til beboerne fra to opgange, skriver politiet.