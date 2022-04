Flammehav: Gård brænder fuldstændig ned i voldsom brand

Branden var så voldsom, at der blev indkaldt ekstra bemanding, så der på et tidspunkt var fire udrykningskøretøjer og omkring 30 brandfolk i gang på samme tid.

Længerne er nu stort set brændt ned, og brandfolkene på stedet er i øjeblikket i gang med at slukke de sidste ulmende rester.

- Lige nu har vi udfordringer med, at dele af bygningerne er sammenstyrtningstruet. Derfor har vi en kran til at hjælpe med at fjerne bygningsdele, så vi kan komme ned og efterslukke ordentligt, fortæller Andreas S. Jørgensen.