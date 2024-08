Fjernvarmeprojekt når milepæl

Fjernvarmeprojektet i Resenbro og Skærbæk har nået en stor milepæl, oplyser Silkeborg Forsyning i en pressemeddelelse ifølge TV Midtvest.

Tilslutningen er nu nået over de 60 procent, man havde sat som målsætning.

Silkeborg Forsyning går nu i gang med næste fase af projektet, som er indhentning af priser fra leverandører og entreprenører.

Gravearbejdet forventes at gå i gang i løbet af et halvt år, og selve udrulningen af fjernvarmeprojektet tager omkring to år, oplyser Silkeborg Forsyning.