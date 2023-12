Fjerde dag i streg: Frivillige leder stadig efter forsvunde Kathrine

Frivillige fra foreningen Missing People er lørdag eftermiddag igen ude for at lede efter en forsvunde 41-årige kvinde, Kathrine, der har været væk siden tirsdag morgen.

- Vi leder i området mellem Bryrup by og der, hvor hendes bil blev fundet i skovområdet, fortæller formand Vivian Winther Eriksen.

Eftersøgningen lørdag står på mellem klokken 12 og 16. I alt er der 32 frivillige og fem hunde, der leder efter Katrine.

- Vi har godt set, at politiet har sagt, at håber for at finde hende levende i skoven er minimale. Men så længe hun ikke er foran os, holder vi alle døre åbne, siger Vivian Winther Eriksen.