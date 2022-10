Fik lov til at optage i ikonisk Beatles-studie: - Det er 10 gange vildere end Orange Scene

Og det var ikke ligefrem skrevet i stjernerne, at de skulle en tur forbi det legendariske musikstudie.

- Abbey Road tør vi ikke engang putte på vores bucket list, altså det er ti gange vildere end Orange Scene, siger Mikkel Hæk, der er trommeslager i Downtown July.



Bandet er endda, ifølge dem selv, det første dansksproget band til at indspille musik i Abbey Road Studios. Du kan høre en single fra EP'en nederst i artiklen.

Skrev musik på høloft

Downtown July udgav sidste år en single. Og den hørte den danske musikproducer, Mikkel Bergholt, tilfældigvis.

Samme dag ringede Mikkel Bergholt bandet op for at tilbyde dem, at de kunne komme over og indspille musik på Abbey Road.