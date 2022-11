Festival fyrer leder efter omdiskuteret konkurs

Da den tidligere bestyrelse trak sig, forklarede daværende formand Johanne Errboe, at det skyldtes bestyrelsens sammensætning Hun besatte nemlig sammen med næstformand Mads Rugholm også formands- og næstformandsposterne i Regatta Silkeborg.

- Både for mig og riverboat tror jeg, at det er det bedste. I og med, at der er det personsammenfald på bestyrelsesposterne med samme formand og næstformand, tror jeg, det er godt for riverboat at få en anden bestyrelse, sagde Johanne Errboe dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Regattaen og Riverboat har organisatorisk ikke noget med hinanden at gøre. Trine Valentin var tidligere ansat i to halvtidsstillinger som for både Riverboat Jazz Festival og Regatta Silkeborg.