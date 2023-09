Festival fejrer motorvej

Man skulle måske tro, at motorvejsbyggeri og festivaller ikke har det store med hinanden at gøre.

Men det har det i Silkeborg. For da den nye Silkeborgmotorvej åbnede i 2016, blev musik- og eventdirektør Oliver Zähringer af Vejdirektoratet spurgt om at arrangere en fest. En motorvejsåbning.

- En motorvejsåbning lyder jo lidt kedeligt. Så jeg kaldte det for Danmarks Største Vejfest i stedet, og fik vi stablet et brag af en fest på benene for 20.000 gæster, siger Oliver Zähringer.

Motorvejsåbningen blev til den fest, der forløb over tre dage, med en lang række aktiviteter.

I 2021 var der igen vejfest. Denne gang i anledning af, at at motorvejen havde fem år jubilæum, og at Silkeborg by havde 175 års jubilæum.

Og nu brager festen løs igen.

- Denne gang er anledningen vist bare, at festivalen er ved at blive til en tradition. Jeg tror, vi gør det igen næste år. Og helt sikkert i 2026, hvor der er ti års jubilæum for motorvejen, siger Oliver Zåhringer, der selv er silkeborgenser.