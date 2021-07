Feber og kæmpe bylder: Smitsom hestesygdom lukker ridestævne

Derudover skal de også planlægge året anderledes, nu hvor mulighederne for arrangementer er dårlige hen over sommeren.

- Vi skal tænke alternativt i efteråret nu, for det er for risikabelt at planlægge noget til sommer. Vi skal være sikre på, at vi ikke får flere smittetilfælde, siger stævnelederen.

Hun fortæller, at de tænker i forskellige små arrangementer, men at de ikke ved mere lige nu.

Et tilbagevendende problem

Dansk Rideforbund fortæller, at Kværke er en af de sygdomme, som de oplever med jævne mellemrum.

- Med nogle af de her smitsomme sygdomme, så er vi bare nødt til at lukke ned. Det er folk i hestekredse vant til kan ske. Det er rigtig ærgerligt, men ikke unormalt, siger Kommunikationschef for Dansk Rideforbund, Julie Servé Regtved.