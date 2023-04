Familie skal genhuses: Mand sigtet efter uheld med ukrudtsbrænder

En mand er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven for at have været uforsigtig i sin omgang med ild efter en brand, der i dag ved 12-tiden opstod ved et hus på Buskelundskoven i Silkeborg.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Østjylland.

- Manden havde været i gang med en ukrudtsbrænder, og af uvisse årsager får ilden fra den antændt en carport med et skur. Ilden spreder sig derpå til to rækkehuse, hvor det ene er blevet så skadet af røg, at familien har måttet genhuses, siger Jens Claumarch.

Den sigtede har ikke selv adresse på stedet.

En person blev med ambulance kørt til kontrol på sygehuset efter indånding af røg.