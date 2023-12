Familie henter organisation ind til eftersøgning

Politiet har torsdag igen været ude og lede efter 41-årige Kathrine, der har været forsvundet siden tirsdag. Politiet står dog stadig uden flere spor i sagen.

Derfor henter familien til den 41-årige kvinde nu hjælp fra organisationen Missing People, hvor et hold af frivillige søger efter savnede mennesker i Danmark. Det skriver TV Midtvest.



- De kommer til at gå rundt og banke på for at tjekke skure og udhuse, siger efterforskningsleder Peter Justesen.

I alt har 24 politifolk været involveret i eftersøgningen af kvinden. Politiet har været ude til fods med otte hundepatruljer og de har afsøgt de åbne områder med droner.

- Vores forhåbning er at finde hende herude i skoven. Vi frygter for hendes ve og vel. Det er derfor, vi fortsat på tredje døgn søger efter hende herude, siger Peter Justesen.