Events skal redde julehandlen: Dejligt ikke at skulle trækkes med af mor

- Hvis vi ikke skal have butiksdød, så skal vi invitere ind til noget mere, siger Pia Heide Sørensen, projektleder ved Handel Silkeborg.

- Vi skal underholdes, vi skal have en masse oplevelser. Det er vigtigt for butikkerne, at der sker noget mere, så kunderne vil være her noget længere.

De besøgende i Silkeborg er ikke i tvivl om, at det gør en forskel.

- Det er smadder hyggeligt og mere afslappende at have børnene med i byen. Det er ikke super fedt at blive kastet rundt i alle butikkerne, fortæller Anne Ravnslund, som søndag havde familien med i byen.

Og i børnehøjde er der en helt særlig grund til, at de mange aktiviteter er en succes.

- Det er dejligt, at der bare er et sted, hvor man kan være, i stedet for at man skal trækkes med, når mor handler, konstaterer Johan Ravnslund Overby, som altså kan glæde sig over de mange påfund, som Handel Silkeborg er kommet op med.