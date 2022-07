Europas bedste roere kæmper i denne uge på østjysk sø

Det vækker stor stolthed for mange lokale, at byen, der kalder sig Danmarks outdoor-hovedstad, i år har værtsskabet for så stor en sportsbegivenhed.



En af dem er Bent Ramsing, der er nybegynder i Silkeborg Kajakklub og på jagt efter tips.

- Jeg syntes, det ville være spændende at komme ned og se, hvordan de godt øvede ror, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Blandt de rigtigt godt øvede er den lokale favorit Jeanette Raahauge, der er tidligere vinder af både og EM og VM. Hun var mandag første kvinde over målstregen aldersgruppen 30-44-år konkurrerede med tiden 1:17:13,05 - godt halvandet minut hurtigere end nummer to.

- Jeg er simpelthen så glad nu, siger hun begejstret.

Mandag til onsdag er en opvarmnings-turnering i gang, inden det officielle EM starter på torsdag.

En god del af de danske deltagere repræsenterer den lokale Silkeborg Kajakklub. Det glæder blandt andre den dobbelte kajakverdensmester Mads Brandt Pedersen, flere gange juniorverdensmester i kajak Nikolai Thomsen og Cathrine Rask, U23-verdensmester i maratonkajak.

Der er rig mulighed for, at silkeborgenserne kan få glæde af værtsskabet og se de danske roere konkurrere på hjemmebane. Det hele foregår nemlig centralt i byen med start og mål foran rådhuset. Vil man hellere se det hjemmefra, kan konkurrencerne streames live her.

