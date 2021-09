Et splitsekund ændrede alt – Morten mistede benet og ville dø

Smerterne kommer snigende om natten som små elektriske stød. Nogle gange i foden, andre gange i skinnebenet eller knæet. Fantomsmerter i det ben, Morten Klein mistede for seks år siden.







Den 5. august 2015 er en dag som mange andre. Solen skinner, og Morten Klein er i god tid, da han kører hjemmefra på sin motorcykel for at tage på arbejde på Silkeborg Rusmiddelcenter.

Derfor kører han en omvej. Men da han triller ud i lyskrydset i den lille by Skægkær, går det helt galt.

- Lige pludselig ser jeg en kæmpestor hvid lastbil. Jeg når lige at tænke "FUCK, det her kommer til at gøre ondt". Og så rammer den mig, fortæller han.

Lastbilen kørte over for rødt og direkte ind i Morten Klein.

- Jeg kan se, mine bukser ligger ved siden af mig, og min fod er på en mærkelig måde. Det gør vanvittigt ondt, siger Morten Klein.

Folk kom til for at hjælpe ham, og der blev lavet et pres om hans ene lår, så han ikke ville forbløde. Da ambulancen kommer for at køre ham på hospitalet, er smerterne ekstreme.

- De fortæller, at de vil lægge mig i narkose, fordi mit ben skal amputeres. YES, tænker jeg. Nu kommer jeg væk fra den her smerte.

Morten Klein forsvinder væk i narkosen. Da han vågner, mangler han det ene ben.