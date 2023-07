Erik blev bidt ved et tilfælde – siden er interessen gået i arv

Siden da er interessen holdt ved og fik for alvor luft under vingerne i Aarhus Modelflyve Club.

- Det startede ved, at en kammerat skulle have hjælp til at lave et fly, og så hjalp jeg ham og fik interessen derigennem, forklarer Erik Andersen, der dengang var omkring de 12 år gammel.

Tirsdag står han på flyvepladsen i Silkeborg med controlleren i hånden og deltager i konkurrencerne. Det er nu 53 år siden, han blev bidt af interessen for modelfly.

Det lyser ud af Erik Andersen, at det er en god dag – og i det hele taget en god uge. Hvert år i uge 29 bliver der nemlig afholdt RC-Sommerlejr, som er en sommerlejr for modelflyentusiaster.

- Det er en sjov fælles ting at have. Da jeg voksede op, stod flyene så man kunne se dem. Så fik man en kniv i hånden og lim på fingrene, når man byggede dem. Så er det bare kørt videre derfra, forklarer han.

Og det er ikke bare flyene, der gør Erik Andersen glad. Passionen for de små fly er nemlig gået i arv, og sønnen Frederik Brik er også med på sommerlejren og deltager i konkurrencerne.

At modelfly er besnærende for børn, har Erik Andersen fået bekræftet endnu engang. Med voksne børn er der nemlig også kommet børnebørn til, der nysgerrigt beder om lov til at komme ind til alle Erik Andersens modelfly, når de er på besøg hos ham.

De ved nemlig godt, at man ikke bruger dem uden opsyn.

- Jeg synes, det er dejligt at kunne give noget videre. Vi er sammen en gang om året med den her fælles interesse, og tredje generation er på vej og med på sommerlejren. Det betyder rigtig, rigtig meget, siger Erik Andersen.

Et stort fællesskab

Sommerlejren er i år med base på Juulsøgården i Søhøjlandet, hvor modelflyentusiaster fra hele landet har taget campingvognen med til en uge med modelfly i fokus.

Og selvom det udelukkende er mænd, som står med flycontrolleren i hånden og agerer pilot, er lejren også fyldt med kvinder og børn.

Det understreger både mænd og kvinder, der er vigtigt.

- Flyvning er bare et medie til det sociale – at være sammen med mennesker. Konkurrencerne er bare en for sjov ting, hvor man dyster i noget fjollet noget med modeller, som ikke helt er lavet til det, siger Frederik Brik.