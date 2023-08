Eneste museum af sin slags lukker

Energimuseet ved Tange Sø lukker, efter det har fået afslag på at få tildelt driftsmidler for 2024 og frem. Det oplyser museet i en pressemeddelelse.



- Det er en meget ulykkelig situation, museet befinder sig i, siger bestyrelsesformand Karin Gaardsted

Det er klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), der har afslået at tildele museet driftsmidlerne, på trods af at tidligere energiminister Dan Jørgensen (S) lovede at hjælpe museet.

Ifølge bestyrelsesformanden er museet "økonomisk røget ud med badevandet ved ministerskiftet i Energiministeriet for otte måneder siden".

- Vi er dømt ude af Energiministeriet, og for tiden er det umuligt at komme ind under kulturen, fordi der arbejdes med en museumsreform, som først afgøres i 2024, siger Karin Gaardsted.

Dermed er der ikke økonomi til 12 ud af de 18 ansatte.

Det endelig afslag kom midt i august, efter at museet i 2022 fik taget sit tilskud, da Forsyningstilsynet besluttede, at det ikke længere var lovligt.

- Museet er unikt. Det er Danmarks eneste energimuseum, og nu frygter vi med rette for dets fremtid, siger Karin Gaardsted.



Museet har i mere end 20 år fået statsligt driftstilskud udbetalt via Energinet, og det er dette tilskud, der ifølge tilsynet ikke længere er lovligt.

Museet har rakt ud til en lang række politikere og håber på opbakning til at komme på finansloven.