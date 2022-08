Endnu en person anholdt i omfattende drabssag

Det skyldes blandt andet, at anklageren har planer om at bede dommeren lukke dørene for offentligheden og presse under retsmødet.

I øjeblikket sidder én person varetægtsfængslet i sagen, mens tre andre for nylig blev sat på fri fod efter at have siddet fængslet i måneder for drabet.

Flere knivstik og halsen skåret over

Det er en 54-årig mand, som i midten af januar blev fundet død i en lejlighed på Langelinie i Silkeborg, efter at en person var blevet bekymret over, at han ikke var dukket op til en aftale.

I lejligheden fandt politiet manden dræbt. Han forblødte efter at have fået flere knivstik og halsen skåret over.