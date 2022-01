Ella og Henrik har været udsat for hærværk og trusler: Nyt tiltag skal bekæmpe jødehad

- Det synes jeg faktisk er træls, at der skal en handleplan til, at jeg skal kunne leve i Danmark frit uden at være bange for mig selv, mine børn og børnebørn. Men det er desværre nødvendigt, så jeg synes, at det er rigtig godt, at man tager det alvorligt, at man gør noget ved det, siger Ella Chievitz.



Henrik og Ella Chievitz håber, at politiet fremover kan slå hårdere ned på antisemitiske trusler med den nye handlingsplan.



- Jeg håber selvfølgelig, at der vil komme mere fokus på jødedommen, og hvad betyder det at være jøde. Sådan at når man ringer til politiet, fordi der for eksempel har været en gul jødestjerne, så ved politimanden, at det her er alvor, siger Ella Chievitz.