Ella og Henrik frygter, deres familie bliver slagtet af Hamas

Den palæstinensiske militante, islamistiske organisation Hamas indledte tidligt lørdag morgen et storstilet angreb mod Israel, og nu har det jødiske land i Mellemøsten udsendt en officiel krigserklæring. Hamas og Israel er i krig, og blodsudgydelserne vil fortsætte.

Stemningen i det lille hjem i Silkeborg er trykket i disse dage. For lørdag morgen vågnede ægteparret Ella og Henrik Chievitz op til de værst tænkelige n67uyheder fra Ellas’ hjemland

Israel sender raketter indover grænsen til byen Gaza som hævn for lørdagens angreb fra Hamas.





Det skaber stor frygt for ægteparrets familie, der bor flere tusinde kilometer væk i netop det nordlige Israel, hvor kampene fandt sted lørdag.

- Jeg frygter, at der falder et missil i deres hjem, og jeg frygter, at der kommer terrorister til deres hjem og slagter dem, siger Ella Chevitz med gråd i stemmen.

Kan ikke tænke på andet

Flere medlemmer af hendes familie er nu - sammen med tusindvis af andre israelere - indkaldt til militærtjeneste.

Hun bruger hver dag flere timer foran tv-skærmen for at følge begivenhederne minut for minut.



- Man føler sig så magtesløs og tom indeni. Man kan ikke gøre noget overhovedet, og jeg tror på en eller anden mærkelig måde, at det er nemmere at være dernede sammen med dem, siger hun.