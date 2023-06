Efter usikkerhed om botilbud: - Føler der er malet et skræmmebillede op

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke er taget nogen endelig beslutning endnu.

Mads Frandsen (V), formand for Socialudvalget i Silkeborg Kommune, slår det flere gange fast. Kommunen har ikke taget nogen beslutning endnu om at hjemtage tilbuddet Gødvad Botilbud, som er et højt specialiseret sted for voksne med autisme.

Byrådet i kommunen har dog besluttet, at man vil starte en dialog med Region Midtjylland - som i dag driver stedet - om, hvorvidt det vil være en god idé, at kommunen tager tilbuddet hjem.

Som TV2 Østjylland søndag kunne fortælle, skaber det stor bekymring hos beboerne og deres pårørende.

- Jeg har endelig fundet fred og ro. Og nu er hele usikkerheden der om, hvad der egentlig skal ske med mig, fortalte 24-årige Josefine Qvist, som bor på Gødvad Botilbud.



Frygter konsekvenserne

Både beboere, pårørende, autismeforeningen og Region Midtjylland har udtrykt bekymring for, hvad det kan komme til at betyde for beboerne. Josefine Qvists mor frygter, at det kan få fatale konsekvenser.

- Jamen jeg frygter selvfølgelig, at hun tager sit eget liv. Det er dét, jeg frygter. Det er en af udfordringerne ved autister - nye ting og ændringer, det kan de næsten ikke holde til. Det er noget af det, de har brug for stor hjælp til, siger Lotte Qvist.

Mads Frandsen forsikrer dog om, at skulle det hele ende med, at Silkeborg Kommune tager tilbuddet hjem, så vil man sørge for at tage hånd om den usikkerhed, som er opstået.

- Det er vigtigt at få minimeret den utryghed, som desværre er skabt i situationen her. Jeg ærgrer mig over, at det er blevet sådan. Jeg føler, der bliver malet skræmmebilleder op af, hvad vi som kommune kan varetage af opgaver. Vi har dygtige medarbejdere, som løser komplicerede opgaver, siger han.

Han kan godt forstå bekymringen, men han tror på, at kommunen har redskaberne, som skal til for at drive botilbuddet.

- Politisk set har vi fået viden om, at vi har de faglige kvaliteter i kommunen, som der skal til - og det er selvfølgelig afgørende for, at vi går videre med det, siger Mads Frandsen.

Ingen tiltro

Lotte Qvist har dog ikke meget tiltro til kommunen, og hun synes ikke, at den skal have chancen for at modbevise den manglende tiltro.

- Nej, det synes jeg sådan set ikke, fordi der er noget, der fungerer her. Og det synes vi, at det skal blive ved med at være. Det er fuldstændig tåbeligt at stikke fingrene i det her. Tag og byg noget selv.

Det står endnu ikke klart, hvornår der kommer en afklaring på spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skal drive tilbuddet selv.

- Utryghed er noget af det værste der findes for os allesammen. Mit håb er at vi hurtigst muligt kan stå med endelig afklaring på, om vi ønsker at overtage tilbudet. Men først skal vi have et godt og konstruktivt forløb med regionen, siger udvalgsformanden.