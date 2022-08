Efter syv år: Nu har byen fået sin nye politistation

Tryghed er indtænkt i arkitekturen

Den nye nærpolitistation understøtter regeringens erklærede mål om at bygge 20 nye nærpolitistationer rundt om i landet. Matthias Tesfaye fik ved dagens besøg en rundvisning i de nye lokaler.

Hvordan skal ny kunst, træningsfaciliteter og skriveborde til betjentene gøre borgerne mere trygge?

- Dels er det vigtigt for mig som justitsminister, at politiet er en attraktiv arbejdsplads, men jeg synes også, at det er vigtigt, at de huse vi bor i, så vidt muligt er bygget til politi, og politiet ikke skal flytte ind i en gammel lagerhal, siger Matthias Tesfaye og fortsætter:

- For eksempel hvis der har været et voldeligt overfald ned i byen, så synes jeg, at det er vigtigt, at den person, som er blevet overfaldet, ikke tilfældigvis ender med at støde ind i overfaldsmanden på gangen. Her er der indtænkt i arkitekturen, at man kan holde tingene adskilt.

Undervejs i syv år

Det var faktisk allerede tilbage i sommeren 2015, at der første gang blev ytret ønske om nye lokaler til politiet i Silkeborg.