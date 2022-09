Efter regatta-konkurs: Ung iværksætter risikerer at dreje nøglen om

Aleksanders firma har hjulpet med at rengøre toiletter og samle skrald og tømme skraldespande under regattaen.



Med de udestående 100.000 kroner må den unge iværksætter sætte nogle af sine investeringsplaner på pause, og så lærer man jo som bekendt af sine fejl.

- Jeg har lært, at jeg skal have depositum næste gang. Men vi stolede jo på dem, der sad på toppen og styrede det, siger Aleksander Marjanovic, der sagde nej til andre opgaver i de dage, regattaen løb.



Klarer måneden

Som det ser ud nu, kommer Aleksanders Rengøring ikke til at dreje nøglen om denne eller næste måned. Men det kan blive virkeligheden.

- Lige nu byder fremtiden på, at jeg skal have styr på det hele og lige sætte mig ned og få ro på og se, hvor vi er. Det er vigtigt for os at få penge ind for alt det arbejde, vi har udført, som vi ikke har fået penge for, så vi kan overleve næste måned.