Efter politiaktion i Silkeborg: 60-årig mand er nu løsladt

Den 60-årige mand, der var skyld i en større politiaktion i Silkeborg, er nu blevet løsladt. Det oplyser politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg Lasse Ivanøe.

- Manden er blevet løsladt på baggrund af en juridisk og lægelig vurdering. Der var ikke grundlag for fængsling, siger Lasse Ivanøe.

Politikommissæren oplyser, at manden var i besiddelse af en softgun-pistol og et såkaldt attrapvåben, som er en ufarlig efterligning af et rigtigt våben. De ufarlige våben ligger blandt andet til grund for løsladelsen.

- Jeg glad for, at det ender, som det gør, og at ingen kom til skade i aktionen, selvom vi brugte i omegnen af ni timer på den, siger Lasse Ivanøe.

Selvom aktionen endte med en løsladelse af den 60-årige mand, fortryder politiet dog ikke, at de var talstærkt til stede onsdag eftermiddag og aften i Silkeborg.

- Det er folks sikkerhed, vi varetager, og der tager vi ingen chancer. Det håber jeg, at folk har forståelse for, siger politikommissæren.

Truede med pistol

Onsdag klokken 13:42 modtog politiet en anmeldelse, der gjorde, at de fandt det nødvendigt med en større anholdelsesaktion af en person i en ejendom på Lupinvej i Silkeborg.

Resten af eftermiddagen og aftenen var politiet massivt til stede med tungt bevæbnede styrker, fordi manden havde truet med at ville benytte sig af en pistol, som han var blevet set være i besiddelse af i sin lejlighed.

Efter flere timers forhandlinger lykkedes det omkring klokken 23:07 at få den 60-årige mand kaldt ud af sin lejlighed uden yderligere brug af magtmidler.

Anholdelsesaktionen betød, at tre beboelsesejendomme bestående af i alt 15 lejlighedsopgange blev spærret af onsdag eftermiddag.

De fleste af beboerne i disse lejlighedsopgange var dog tilbage i boligblokkene ved 20:30-tiden, oplyste politiet på Twitter. Dette skete dog under politieskorte.

Efter anholdelsesaktionen kunne alle beboere vende tilbage til deres lejligheder.

Den 60-årige mand var alene i lejligheden i Silkeborg under hele anholdelsesaktionen, og ingen personer kom til skade.