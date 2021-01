Efter masseaflivning: Østjysk dyrepark har lovlige mink

AQUA er den eneste zoologiske have i Danmark, der fortsat har mink. Derfor er det netop ekstra vigtigt, at parken forsætter formidlingen af minkens skadelige effekt i den danske natur, mener Morten Vissing.

- Minken har den svaghed, at når de kommer ud i en koloni af fugle, går de amok og begynder at slå dem alle ihjel. Man skal derfor ikke behandle mink som en truet art, da de selv af en trussel mod mange danske arter, siger Morten Vissing, med henvisning til, at der nu er væsentligt færre mink i Danmark end for et halvt år siden.

Mangel på moderinstinkt

Selvom lovforslaget gør det muligt for AQUA at have op til fem mink, har parken ikke tænkt sig at avle på de to ellers lystige mink.