Efter kæmpe politiaktion: Mand er anholdt på Lupinvej

Efter over ti timer er det lykkedes politiet at anholde en mand på Lupinvej i Silkeborg, der er anmeldt for trusler.

Politiet har været talstærkt tilstede med alt fra tunge våben til droner og hunde og klokken 23.07 lykkedes det at anholde en mand.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Andreas Andersen.

- Der er blevet anholdt en 60-årig mand klokken 23.07 efter en sag, hvor der er blevet fremsat trusler. Manden er blevet undersøgt af en læge og er nu i vores varetægt, siger vagtchefen.

Politiet er stadig til stede på Lupinvej, men alle beboere kan komme ind i deres lejligheder og al afspærring udover den pågældende lejlighed er fjernet.

- Manden var alene i lejligheden, da han blev anholdt. Vi er stadig i gang med at undersøge både manden og lejligheden for at finde ud af, om der er grundlag for en fremstilling for en dommer i morgen, siger vagtchefen.

I mange timer var tre boligblokke med 15 opgange afspærrede, så mange beboere kunne ikke komme ind i deres lejligheder.

De berørte beboere fik lov til at opholde sig i et beboerhus og de fleste blev omkring 20.30 eskorteret hjem til deres lejligheder af politiet.

Al afspærring skulle være fjernet nu.