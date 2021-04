Efter flere års kamp: Ny bro bliver muligvis en realitet

Den nye gangbro bliver 22 meter lang og er af metal. Den bliver med to betonfundamenter og har blandt andet plads til folk i rullestol, så de også har mulighed for at komme ud i det naturrige område.

Gavner hele lokalsamfundet

Anni Vagnsø Enemark camperer på den nærliggende campingplads, og hun håber også på, at planerne om den nye bro bliver til virkelighed.

- Det er et lille minus nu for campingpladsen, at når skal vi derover, så skal vi have fat på vores bil. Det er lidt træls, siger campist Anni Vagnsø Enemark.