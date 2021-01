Efter coronaudbrud på sygehus: Nu kan afdelingen igen åbne

- De patienter, der plejer at blive modtaget i Silkeborg, bliver nu modtaget i Viborg, og der har været et rigtig godt samarbejde på tværs af afdelinger, men det betyder også, at når vi skal undvære sengene et sted, at så er der ekstra belastning på resten af systemet, siger Thomas Balle Kristensen.

Regionshospitalet Silkeborg tilbyder PCR-test til alle medarbejdere i et lokale på sygehuset i denne uge.

- Når man har sådan en episode, så foretager vi en ekstraordinær rengøring. Og så går vi generelt den praksis, der er på hospitalet igennem, men vores klare indtryk er, at medarbejderne er top-professionelle og gør, hvad de kan, siger Thomas Balle Kristensen.