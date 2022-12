Efter brand i historisk iskiosk: Umiddelbart er skaden ikke så stor

Meldingen om branden kom klokken 14.17, og Midtjysk Brand og Redning rykkede ud med seks køretøjer og 14 brandfolk. Klokken 15 var branden slukket.

- Hvor er jeg bare glad for, at nogen ringede 112 og at brandvæsenet var så hurtige til at reagere, siger Louise Madsen.

Åbner i påsken

Hjejlebygningen har ligget på havnen i Silkeborg ved anløbskagen for Hjejleselskabets både siden 1911 og er bygget i bindingsværk i romantisk, schweizisk stil. Og gennem mange år har det altså også været muligt at købe sig en is i kiosken på stedet.

Sådan bliver det formentligt ved med at være. I hvert fald forventer Louise Madsen ikke, at branden kommer til at spolere udsigterne til, at kiosken åbner i påsken, ligesom den plejer at gøre.

Lige nu er kiosken lukket for vinteren.