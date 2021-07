Efter 451 dage har Mette og Morten fået deres penge tilbage

Det har været en lang kamp for Mette Bundgaard og Morten Swensson fra Silkeborg for at få de penge tilbage, som de havde betalt for en rejse sidste år – som rejseselskabet selv aflyste.

- Det er dejligt at få det afsluttet. Det bliver ligesom ved med at køre i hovedet, indtil man får en afklaring, siger Mette Bundgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

I april sidste år skulle parret have været på ferie til Tyrkiet lidt uden for Alanya. Men rejseselskabet Detur aflyste rejsen den 21. marts 2020.

I mailen stod der, at de ville få deres penge tilbage i løbet af 14 dage.

- Vi havde to muligheder – enten kunne vi få en ny dato eller få pengene retur, har Morten Swensson tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.