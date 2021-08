Dorthe sagde sit job op i ældreplejen: - Det er decideret omsorgssvigt

I flere kommuner i Østjylland oplever de lige nu, at det er svært at skaffe personale til ældreplejen. Her over sommeren har de i Silkeborg Kommune heller ikke kunne finde nok vikarer og afløsere til at dække alle timer.

- Jeg har oplevet, at borgere hen over en dagvagt på otte timer ikke bliver skiftet. De kan have ligget i deres seng til klokken 11 eller halv tolv i en sjask våd seng, og vi har ikke haft tid til at hjælpe dem op og skifte dem.

- Der har været rigtig mange eksempler på, at borgere ikke får mad. Vi har måske tid til at stille maden på bordet foran dem, men ikke til at hjælpe med at spise den, og det er ikke alle, der kan spise maden selv, siger Dorthe Brix.

- Det her, det kan jeg jo ikke mere

I længere tid har Dorthe Brix derfor haft følelsen af, at hun ikke gjorde det godt nok - hverken som kollega eller i omsorgen til de ældre.

- Det er stressende og utilfredsstillende. Vi er ikke gode udgaver af os selv på den måde, og ikke gode omsorgspersoner, siger Dorthe Brix.