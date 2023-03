Dom over provokunstner udsat en uge - dommeren har brug for at tænke sig om

Provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard må væbne sig med endnu mere tålmodighed, efter hun i dag mødte op i Retten i Viborg for at få sin straf for det hærværk, hun begik den 29. april sidste år.

Der skulle være faldet dom i den noget særegne sag i eftermiddag, men dommeren valgte at udskyde selve strafudmålingen med en uge.

Begrundelsen er, at dommeren har brug for mere tid til at overveje straffen. Sagen er nemlig så speciel, at der ikke er præcedens - det vil sige tidligere retspraksis - at basere straffen må.

Det oplyser forsvarsadvokat Mette Grith Stage til TV2 Østjylland.

- Jeg er ærgerlig over, at spændingen ikke blev udløst. Både min klient og jeg havde set frem til at høre, hvad straffen blev. Jeg forventer, at det ender med seks måneders betinget fængsel, da min klient har gode personlige forhold og en pletfri straffeattest, siger Mette Grith Stage.

Specialanklager Søren Kløvborg Lausten ligger noget højere, da han har krævet minimum et års fængsel og gerne op til halvandet år.