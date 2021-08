Dom i stor hvidvasksag: Østjysk mand følte sig presset og fik nedsat straf

Det var altså en slags kriminel servicevirksomhed for kunder, der havde brug for fakturaer til at dække over indtægter fra lovovertrædelser. Transaktionerne skete i 2018 og 2019.

I øvrigt er den 45-årige blevet frakendt retten til at deltage i ledelsen af en virksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.