Dødsfald ændrede Benny Emils liv i 2018: Nu deler han sine følelser med alle

- Det var stort for mig at være en del af det. Men sangen blev altså i lommen. Siden sang jeg den på en scene i Herning, hvor jeg deltog i en mindekoncert for ham. Da var jeg stolt, og hele min familie sad nede i salen og lyttede med, siger den 57-årige sangskriver fra landsbyen Serup uden for Silkeborg.

- Jeg var ikke god til at udtrykke mine følelser som barn og som ung. Det er noget andet nu, fordi jeg har lært at udtrykke mig igennem musikken. Der sker noget inde i mig, når jeg sidder med guitaren og skriver tekster. Med årene er jeg blevet mere tryg ved at stå frem og dele mine tanker, og jeg drømmer da om at bruge mere af min tid på sang og musik.

Måske ligefrem gøre karriere på scenen?

- Det skal man nok passe på med at sige for højt som 57-årig, for det er en sen alder at have de ambitioner. Omvendt må man aldrig sige til sig selv, at det er for sent at forfølge en drøm, og det gør jeg skam heller ikke. Det vil da være fantastisk at kunne leve af musikken, siger Benny Emil.